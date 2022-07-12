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Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию - РИА Новости, 12.07.2022
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Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию - РИА Новости, 12.07.2022
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:55
2022-07-12T16:55
в мире
россия
украина
белоруссия
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию."В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара &lt;…&gt; — через Украину и через Беларусь", — сказал Лукашенко. Как передает пресс-служба, это заявление белорусский президент сделал во вторник в Минске, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
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в мире, россия, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко
11:55 12.07.2022 (обновлено: 16:55 12.07.2022)
 
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию

Лукашенко заявил о подготовке Западом стратегического плана нападения на Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
"В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара <…> — через Украину и через Беларусь", — сказал Лукашенко. Как передает пресс-служба, это заявление белорусский президент сделал во вторник в Минске, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
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