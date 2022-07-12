https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html

Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию

Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию - РИА Новости, 12.07.2022

Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:55

2022-07-12T11:55

2022-07-12T16:55

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МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию."В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара <…> — через Украину и через Беларусь", — сказал Лукашенко. Как передает пресс-служба, это заявление белорусский президент сделал во вторник в Минске, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

https://ria.ru/20220707/polsha-1800909907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко