https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию - РИА Новости, 12.07.2022
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:55
2022-07-12T11:55
2022-07-12T16:55
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александр лукашенко
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МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой, Владимиром Путиным, стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию."В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону. — Прим. ред.) с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара <…> — через Украину и через Беларусь", — сказал Лукашенко. Как передает пресс-служба, это заявление белорусский президент сделал во вторник в Минске, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко
11:55 12.07.2022 (обновлено: 16:55 12.07.2022)
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
Лукашенко заявил о подготовке Западом стратегического плана нападения на Россию