https://ria.ru/20220712/zakhvat-1802054728.html
СВР: Польша готова использовать Венгрию и Румынию для захвата части Украины
СВР: Польша готова использовать Венгрию и Румынию для захвата части Украины - РИА Новости, 12.07.2022
СВР: Польша готова использовать Венгрию и Румынию для захвата части Украины
Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины, заявила... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:32
2022-07-12T18:32
2022-07-12T18:32
в мире
польша
украина
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
румыния
венгрия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины, заявила Служба внешней разведки России во вторник.Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.Как отмечает СВР, похоже, в Варшаве не замечают, что ее "тайные" амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее "покровителей"."В рассекреченных документах СВР России имеется, кстати, весьма красноречивая характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИДа Саймоном: "Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши". Сегодня преемники Саймона, как нам известно, выражают ту же мысль в более простых и грубых формах", - говорится в заявлении.Нарышкин на минувшей неделе назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины; по его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому. СВР внимательно наблюдает за происходящим, и в качестве инструмента для пресечения такой политики публикует часть получаемой информации, говорил Нарышкин.Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.Ранее Нарышкин отмечал, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
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в мире, польша, украина, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, румыния, венгрия
СВР: Польша готова использовать Венгрию и Румынию для захвата части Украины
СВР: Польша хочет с помощью Венгрии и Румынии прикрыть планы по захвату Западной Украины
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины, заявила Служба внешней разведки России во вторник.
Польша
пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина
.
"Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины
в делах Киева
. Для этого Варшава
готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией
и Румынией
, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов", - говорится в заявлении.
Как отмечает СВР, похоже, в Варшаве не замечают, что ее "тайные" амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее "покровителей".
"В рассекреченных документах СВР России
имеется, кстати, весьма красноречивая характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИДа Саймоном: "Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе
и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши". Сегодня преемники Саймона, как нам известно, выражают ту же мысль в более простых и грубых формах", - говорится в заявлении.
Нарышкин на минувшей неделе назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины; по его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому. СВР внимательно наблюдает за происходящим, и в качестве инструмента для пресечения такой политики публикует часть получаемой информации, говорил Нарышкин.
Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США
и Великобритания
будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.
Ранее Нарышкин отмечал, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.