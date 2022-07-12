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Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог - РИА Новости, 12.07.2022
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Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог
Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог - РИА Новости, 12.07.2022
Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти, но такой подъем будет незначительным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:42
2022-07-12T03:42
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти, но такой подъем будет незначительным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил РИА Новости что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.По его словам, после пика заболеваемости зимой появились несколько вариантов омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они совсем небольшие."Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса", - добавил эксперт.
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общество, здоровье - общество, россия
03:42 12.07.2022
 
Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог

Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 может вырасти, но подъем будет незначительным

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти, но такой подъем будет незначительным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил РИА Новости что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.
"Рост (заболеваемости COVID-19) может быть, но только он не будет таким уж значительным", - считает Альтштейн.
По его словам, после пика заболеваемости зимой появились несколько вариантов омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они совсем небольшие.
"Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса", - добавил эксперт.
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