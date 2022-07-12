https://ria.ru/20220712/zabolevaemost-1801846222.html

Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог

Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог - РИА Новости, 12.07.2022

Заболеваемость COVID-19 может вырасти, заявил вирусолог

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти, но такой подъем будет незначительным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:42

2022-07-12T03:42

2022-07-12T03:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти, но такой подъем будет незначительным, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил РИА Новости что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.По его словам, после пика заболеваемости зимой появились несколько вариантов омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они совсем небольшие."Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801658213.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия