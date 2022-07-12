https://ria.ru/20220712/yandeks-1801913725.html

РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"

РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды" - РИА Новости, 12.07.2022

РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"

Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:08

2022-07-12T13:08

2022-07-12T13:35

происшествия

яндекс

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что составленный протокол предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей, однако "точную сумму штрафа определит суд".Сервис "Яндекс.Еда" в конце мая сообщал, что утечка персональных данных курьеров произошла 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов.

https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, яндекс, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)