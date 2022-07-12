https://ria.ru/20220712/yandeks-1801913725.html
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды" - РИА Новости, 12.07.2022
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"
Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:08
2022-07-12T13:08
2022-07-12T13:35
происшествия
яндекс
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787028841_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_879f8fa737902b7e1689af54117b74f9.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что составленный протокол предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей, однако "точную сумму штрафа определит суд".Сервис "Яндекс.Еда" в конце мая сообщал, что утечка персональных данных курьеров произошла 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов.
https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787028841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28dce378217797ddd1193d6d7e5d41fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, яндекс, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
13:08 12.07.2022 (обновлено: 13:35 12.07.2022)
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"
РКН передал в суд протокол об утечке персональных данных курьеров "Яндекс. Еды"