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РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды" - РИА Новости, 12.07.2022
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РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды" - РИА Новости, 12.07.2022
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"
Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:08
2022-07-12T13:35
происшествия
яндекс
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что составленный протокол предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей, однако "точную сумму штрафа определит суд".Сервис "Яндекс.Еда" в конце мая сообщал, что утечка персональных данных курьеров произошла 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов.
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происшествия, яндекс, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
13:08 12.07.2022 (обновлено: 13:35 12.07.2022)
 
РКН передал в суд протокол об утечке данных "Яндекс. Еды"

РКН передал в суд протокол об утечке персональных данных курьеров "Яндекс. Еды"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМопед курьера службы доставки сервиса "Яндекс.Еда" на улице в Москве
Мопед курьера службы доставки сервиса Яндекс.Еда на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мопед курьера службы доставки сервиса "Яндекс.Еда" на улице в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении "Яндекс. Еды" из-за утечки персональных данных курьеров сервиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что составленный протокол предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей, однако "точную сумму штрафа определит суд".
Сервис "Яндекс.Еда" в конце мая сообщал, что утечка персональных данных курьеров произошла 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов.
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ПроисшествияЯндексРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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