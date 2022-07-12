19:07 12.07.2022 (обновлено: 20:57 12.07.2022)
Британский эксперт объяснил, почему миллион солдат ВСУ провалят наступление
The Independent: миллион солдат ВСУ провалят наступление из-за раскрытия Киевом плана
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Наступление ВСУ на юге Украины потерпит неудачу как минимум потому, что командование заранее предупредило о своих намерениях, считает старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг. Его цитирует газета Independent.
Как отметил британский специалист, контрудар не получится совершить силами миллионной армии.
"Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", — напомнил Уотлинг.
По его словам, публично озвучив свои планы, киевские власти позволили России заранее тщательно подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы нивелировать потенциальную угрозу.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью The Times заявил, что формирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием" для выполнения приказа по "освобождению" южных прибрежных районов, "жизненно важных для экономики страны". Как отметил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, президент Украины Владимир Зеленский проигрывает по всем фронтам, но продолжает толкать свое государство к неминуемому краху. По его мнению, подобные приказы свидетельствуют о политической агонии киевского режима.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.