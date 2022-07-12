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Украинские войска обстреляли из "Града" Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска обстреляли из "Града" Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска во вторник утром выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:35
2022-07-12T09:35
2022-07-12T09:35
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08.40 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) – н.п. Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 08.45 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 4 ракеты из БМ-21 "Град"; 08.56 - н.п. Нелеповка – н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, горловка, украина
Украинские войска обстреляли из "Града" Пантелеймоновку и Горловку
СЦКК: украинские войска обстреляли из "Града" Пантелеймоновку и Горловку