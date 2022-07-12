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"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах - РИА Новости, 12.07.2022
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"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах - РИА Новости, 12.07.2022
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:52
2022-07-12T15:31
общество
технологии
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает пресс-служба социальной сети.Ранее программа включала лишь монетизацию роликов, загруженных в видеоплеер "ВКонтакте"."Участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии", — говорится в сообщении.Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео.VK Видео отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. С начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более шести тысяч пабликов."В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. &lt;…&gt; Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220711/vkontakte-1801655372.html
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общество, технологии
10:52 12.07.2022 (обновлено: 15:31 12.07.2022)
 
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах

"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка у стенда социальной сети "ВКонтакте" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Девушка у стенда социальной сети ВКонтакте на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка у стенда социальной сети "ВКонтакте" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает пресс-служба социальной сети.
Ранее программа включала лишь монетизацию роликов, загруженных в видеоплеер "ВКонтакте".
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"Участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии", — говорится в сообщении.
Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео.
VK Видео отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. С начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более шести тысяч пабликов.
"В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. <…> Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.
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