https://ria.ru/20220712/vkontakte-1801877592.html
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах - РИА Новости, 12.07.2022
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:52
2022-07-12T10:52
2022-07-12T15:31
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796041260_0:135:2930:1783_1920x0_80_0_0_b729551c498994ba22f10d55919c8125.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает пресс-служба социальной сети.Ранее программа включала лишь монетизацию роликов, загруженных в видеоплеер "ВКонтакте"."Участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии", — говорится в сообщении.Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео.VK Видео отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. С начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более шести тысяч пабликов."В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. <…> Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220711/vkontakte-1801655372.html
https://ria.ru/20220627/vkontakte-1798470617.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796041260_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_4cd71d9bb8d58986510a370c448e81f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
10:52 12.07.2022 (обновлено: 15:31 12.07.2022)
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
"ВКонтакте" запустила новый способ монетизации видеоконтента в сообществах
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу монетизации видеоконтента сообществ, включив в нее монетизацию прямых эфиров на платформе VK Видео, сообщает пресс-служба социальной сети.
Ранее программа включала лишь монетизацию роликов, загруженных в видеоплеер "ВКонтакте".
"Участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии", — говорится в сообщении.
Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключенным к программе монетизации видео.
VK Видео отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. С начала марта количество подключенных к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более шести тысяч пабликов.
"В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. <…> Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.