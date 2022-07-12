https://ria.ru/20220712/vino-1801852827.html

Россиянам рассказали, как выбрать вино до 500 рублей

Россиянам рассказали, как выбрать вино до 500 рублей - РИА Новости, 12.07.2022

Россиянам рассказали, как выбрать вино до 500 рублей

Россиянам, выбирая в магазине вино в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей, в первую очередь стоит обращать внимание на цвет напитка и год урожая - недорогие... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:19

2022-07-12T08:19

2022-07-12T10:25

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россиянам, выбирая в магазине вино в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей, в первую очередь стоит обращать внимание на цвет напитка и год урожая - недорогие вина не должны быть старше трех лет, они лучше раскрываются в "молодости", сообщили РИА Новости в Роскачестве."Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Для хранения подходят вина, выдержанные в бочках, которые, как правило, далеко не дешевы (точно дороже 500 рублей за бутылку). Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет "уставшим" - неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино", - говорится в сообщении.Кроме того, по словам экспертов, белые и розовые вина в прозрачном стекле больше подвержены воздействию солнечных лучей и быстрее "старятся" на полке магазина - поэтому важно обратить внимание на то, как вино выглядит в бутылке."Недорогое белое вино не должно быть желтоватым, похожим по цвету на пиво или растительное масло. Цвет качественного белого вина светло-желтый, даже слегка зеленоватый ("янтарными" могут быть только вина, сделанные по специальной технологии - "оранж", о чем обычно пишут на этикетках). Розовое вино должно быть именно розовым, а не рыжим, "кирпичным", - добавляется в сообщении.Отмечается, что также следует обращать внимание на пыль на бутылках. Так, на полке обычного магазина помещается не больше 5-6 бутылок одного вида, поэтому если бутылка, которая стоит ближе всего к покупателю, вся в пыли - это значит, что вино берут реже, чем раз в неделю, а это может быть сигналом к тому, что с ним что-то не так: если не с ценой, то с качеством.

https://ria.ru/20220606/vino-1793441354.html

https://ria.ru/20220611/napitok-1794717648.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, роскачество, россия, еда - туризм