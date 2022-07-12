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В "Россия сегодня" провели видеомост с Африкой по продбезопасности - РИА Новости, 12.07.2022
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В "Россия сегодня" провели видеомост с Африкой по продбезопасности
В "Россия сегодня" провели видеомост с Африкой по продбезопасности - РИА Новости, 12.07.2022
В "Россия сегодня" провели видеомост с Африкой по продбезопасности
Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол с Африкой в формате видеомоста на тему "Глобальные вызовы продовольственной безопасности". В дискуссии приняли РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:21
2022-07-12T18:22
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол с Африкой в формате видеомоста на тему "Глобальные вызовы продовольственной безопасности". В дискуссии приняли участие ведущие профильные эксперты из России, Анголы, Нигерии и Камеруна.Участниками стали посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров, посол и директор департамента международного сотрудничества Министерства иностранных дел Анголы Карлуш Сардинья, директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков, президент Диаспоры Камеруна в России, представитель Совета африканских общин в России Луис Гоуенд и ведущий партнёр, руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Чета Нванзе из Нигерии. Модерировала мероприятие главный специалист Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.В ходе круглого стола эксперты обсудили предпосылки возникновения существующих угроз продовольственной безопасности в мире и в Африке, проанализировали роль западных санкций против России в период обострения кризиса, а также наметили возможные пути преодоления сложившейся ситуации.Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров, оценивая тренды, сформировавшие текущую острую ситуацию в сфере продовольственной безопасности, отметил, что эта проблема возникла задолго до 2022 года: "В экспертной среде существует мнение о неслучайном взвинчивании цен на продовольствие с целью насаждения ресурсного дисбаланса в международном разделении труда и переходу к еще одному этапу неоколониальной политики в отношении развивающихся стран". Эксперт подчеркнул, что "тема продовольственной безопасности будет среди первоочередных на втором Саммите Россия-Африка, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно.Посол и директор департамента международного сотрудничества Министерства иностранных дел Анголы Карлуш Сардинья заострил внимание на важнейшей роли России в вопросах экспорта продовольствия и озвучил готовность правительства Анголы к сотрудничеству с российскими предпринимателями по линии инвестиций, а также частных и государственных партнёрств.Директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков отметил, что человечество сейчас все дальше отходит от цели устойчивого развития по ликвидации голода. В своем выступлении он привел актуальные цифры ООН: "Число людей, страдающих от голода в мире, по статданным за 2021 год, достигло 828 млн человек, что примерно на 150 млн больше, чем в доковидный 2019 год". "Прогресс здесь возможен и требует согласованных действий всех стран-членов ООН. ФАО предложила, в частности, создать международный фонд по финансированию экспорта продовольствия, удобрений и энергоносителей, главным образом, в интересах развивающихся стран в Африке", - добавил эксперт.Глава информационного направления Совета африканских общин в России Луис Гоуенд, анализируя проблемы продовольственного импорта и экспорта из Африки в Россию, призвал уделить внимание вопросам логистики, развитию систем финансовых платежей, а также привлечения инвестиций для создания торговой инфраструктуры в странах Африки.Руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Чета Нванзе рассказал, как важны для Африки поставки зерна и удобрений из России: в тропическом климате пшеница растет очень плохо или вообще не растет. К сожалению, сейчас "многие наши африканские транспортные кампании стараются избегать перевозок зерна и удобрений из России, так как боятся западных санкций. Нужны альтернативные коридоры поставок, например, через Иран". Он отметил, что "мир нуждается в более честной экономической системе, чтобы она не диктовалась только одной группой стран или людей"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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новости агентства, россия сегодня, россия, африка
18:21 12.07.2022 (обновлено: 18:22 12.07.2022)
 

В "Россия сегодня" провели видеомост с Африкой по продбезопасности

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВ "Россия сегодня" провели круглый стол с Африкой в формате видеомоста на тему "Глобальные вызовы продовольственной безопасности"
В Россия сегодня провели круглый стол с Африкой в формате видеомоста на тему Глобальные вызовы продовольственной безопасности - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол с Африкой в формате видеомоста на тему "Глобальные вызовы продовольственной безопасности". В дискуссии приняли участие ведущие профильные эксперты из России, Анголы, Нигерии и Камеруна.
Участниками стали посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров, посол и директор департамента международного сотрудничества Министерства иностранных дел Анголы Карлуш Сардинья, директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков, президент Диаспоры Камеруна в России, представитель Совета африканских общин в России Луис Гоуенд и ведущий партнёр, руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Чета Нванзе из Нигерии. Модерировала мероприятие главный специалист Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.
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В ходе круглого стола эксперты обсудили предпосылки возникновения существующих угроз продовольственной безопасности в мире и в Африке, проанализировали роль западных санкций против России в период обострения кризиса, а также наметили возможные пути преодоления сложившейся ситуации.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров, оценивая тренды, сформировавшие текущую острую ситуацию в сфере продовольственной безопасности, отметил, что эта проблема возникла задолго до 2022 года: "В экспертной среде существует мнение о неслучайном взвинчивании цен на продовольствие с целью насаждения ресурсного дисбаланса в международном разделении труда и переходу к еще одному этапу неоколониальной политики в отношении развивающихся стран". Эксперт подчеркнул, что "тема продовольственной безопасности будет среди первоочередных на втором Саммите Россия-Африка, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно.
Посол и директор департамента международного сотрудничества Министерства иностранных дел Анголы Карлуш Сардинья заострил внимание на важнейшей роли России в вопросах экспорта продовольствия и озвучил готовность правительства Анголы к сотрудничеству с российскими предпринимателями по линии инвестиций, а также частных и государственных партнёрств.
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Директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков отметил, что человечество сейчас все дальше отходит от цели устойчивого развития по ликвидации голода. В своем выступлении он привел актуальные цифры ООН: "Число людей, страдающих от голода в мире, по статданным за 2021 год, достигло 828 млн человек, что примерно на 150 млн больше, чем в доковидный 2019 год". "Прогресс здесь возможен и требует согласованных действий всех стран-членов ООН. ФАО предложила, в частности, создать международный фонд по финансированию экспорта продовольствия, удобрений и энергоносителей, главным образом, в интересах развивающихся стран в Африке", - добавил эксперт.
Глава информационного направления Совета африканских общин в России Луис Гоуенд, анализируя проблемы продовольственного импорта и экспорта из Африки в Россию, призвал уделить внимание вопросам логистики, развитию систем финансовых платежей, а также привлечения инвестиций для создания торговой инфраструктуры в странах Африки.
Руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Чета Нванзе рассказал, как важны для Африки поставки зерна и удобрений из России: в тропическом климате пшеница растет очень плохо или вообще не растет. К сожалению, сейчас "многие наши африканские транспортные кампании стараются избегать перевозок зерна и удобрений из России, так как боятся западных санкций. Нужны альтернативные коридоры поставок, например, через Иран". Он отметил, что "мир нуждается в более честной экономической системе, чтобы она не диктовалась только одной группой стран или людей".
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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