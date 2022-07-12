https://ria.ru/20220712/veter-1801937083.html

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве - РИА Новости, 12.07.2022

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве, ночью порывы ветра в отдельных районах города достигали 18 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:26

2022-07-12T14:26

2022-07-12T14:26

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происшествия

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чебоксарское городское собрание депутатов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве, ночью порывы ветра в отдельных районах города достигали 18 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра, ночью порывы ветра в отдельных районах города достигали 18 метров в секунду, прошли кратковременные дожди", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.Уточняется, что сегодня в городе вновь ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Сохраняется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, жкх, москва, комплекс городского хозяйства москвы, чебоксарское городское собрание депутатов