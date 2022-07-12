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Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС

Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС - РИА Новости, 12.07.2022

Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:16

2022-07-12T15:16

2022-07-12T15:27

брикс

экономика

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют, в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС."Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию. "Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел", - отметил зампред Совбеза.

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Кирилл Волков

брикс, экономика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев