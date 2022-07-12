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Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС - РИА Новости, 12.07.2022
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Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС
Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС - РИА Новости, 12.07.2022
Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:16
2022-07-12T15:27
брикс
экономика
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют, в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС."Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию. "Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел", - отметил зампред Совбеза.
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брикс, экономика, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
15:16 12.07.2022 (обновлено: 15:27 12.07.2022)
 
Медведев допустил создание новой резервной валюты для БРИКС

Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой "от протухающего евро" является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют, в будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС.
"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надёжными партнёрами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию. "Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь ещё очень много дел", - отметил зампред Совбеза.
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БРИКСЭкономикаРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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