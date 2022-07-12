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Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2022
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Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества
Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2022
Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества
Власти Узбекистана отмечают налаженное взаимодействие со структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:43
2022-07-12T15:43
михаил мясникович
узбекистан
ташкент
россия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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ТАШКЕНТ, 12 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана отмечают налаженное взаимодействие со структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) расширен перечень направлений сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, 12 июля Мирзиеев и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в Ташкенте обсудили приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества."Глава нашего государства особо отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами организации в качестве государства-наблюдателя. Реализуется меморандум и план совместных мероприятий до 2023 года. Сегодня был подписан перечень дополнительных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.Особое внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена, уточняет пресс-служба."С удовлетворением отмечена позитивная динамика роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС… Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной рабочей группы", - добавили в пресс-службе.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
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михаил мясникович, узбекистан, ташкент, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
15:43 12.07.2022
 
Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества

Пресс-служба Мирзиеева: Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 12 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана отмечают налаженное взаимодействие со структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) расширен перечень направлений сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, 12 июля Мирзиеев и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в Ташкенте обсудили приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества.
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"Глава нашего государства особо отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами организации в качестве государства-наблюдателя. Реализуется меморандум и план совместных мероприятий до 2023 года. Сегодня был подписан перечень дополнительных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена, уточняет пресс-служба.
"С удовлетворением отмечена позитивная динамика роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС… Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной рабочей группы", - добавили в пресс-службе.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
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Михаил МясниковичУзбекистанТашкентРоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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