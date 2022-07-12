https://ria.ru/20220712/uzbekistan-1801967943.html

Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества

Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2022

Узбекистан и ЕЭК расширили направления сотрудничества

Власти Узбекистана отмечают налаженное взаимодействие со структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:43

2022-07-12T15:43

2022-07-12T15:43

михаил мясникович

узбекистан

ташкент

россия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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ТАШКЕНТ, 12 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана отмечают налаженное взаимодействие со структурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) расширен перечень направлений сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, 12 июля Мирзиеев и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в Ташкенте обсудили приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества."Глава нашего государства особо отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами организации в качестве государства-наблюдателя. Реализуется меморандум и план совместных мероприятий до 2023 года. Сегодня был подписан перечень дополнительных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.Особое внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена, уточняет пресс-служба."С удовлетворением отмечена позитивная динамика роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС… Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной рабочей группы", - добавили в пресс-службе.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

https://ria.ru/20220705/uzbekistan-1800488497.html

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михаил мясникович, узбекистан, ташкент, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия