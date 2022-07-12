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В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала - РИА Новости, 12.07.2022
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:22
2022-07-12T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
сирия
луганская народная республика
донбасс
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Трибуналу будут подвергнуты все осужденные. Все те лица, по отношению к которым ведутся соответствующие следственные действия, чья вина будет доказана. Конечно, в ходе трибунала может быть пересмотрено какое-то процессуальное решение, иначе рассмотрена определенная улика, но трибунал состоится по всем лицам, которые тем или иным образом принимали участие в преступлениях против народа Донбасса", - сообщила Никонорова.По ее словам, "логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР также предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
россия
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, сирия, луганская народная республика, донбасс, украина, наталья никонорова
18:22 12.07.2022 (обновлено: 18:34 12.07.2022)
 
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала

Глава МИД ДНР Никонорова сообщила о работе с ЛНР над соглашением по уставу трибунала

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Мы, как министерство иностранных дел, работаем над международным соглашением, его проектом, которым устав должен быть утвержден. Уже проявлен интерес, и мы вместе работаем над этими проектами с ЛНР. Уже сейчас официально осуществляет следственные действия на территории обеих республик следственный комитет РФ", - сказала она журналистам.
"Трибуналу будут подвергнуты все осужденные. Все те лица, по отношению к которым ведутся соответствующие следственные действия, чья вина будет доказана. Конечно, в ходе трибунала может быть пересмотрено какое-то процессуальное решение, иначе рассмотрена определенная улика, но трибунал состоится по всем лицам, которые тем или иным образом принимали участие в преступлениях против народа Донбасса", - сообщила Никонорова.
По ее словам, "логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР также предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияСирияЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаНаталья Никонорова
 
 
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