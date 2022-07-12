https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала - РИА Новости, 12.07.2022
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:22
2022-07-12T18:22
2022-07-12T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
сирия
луганская народная республика
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802048349_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_339de5c4d6357ffb89c91f5a29cef242.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Трибуналу будут подвергнуты все осужденные. Все те лица, по отношению к которым ведутся соответствующие следственные действия, чья вина будет доказана. Конечно, в ходе трибунала может быть пересмотрено какое-то процессуальное решение, иначе рассмотрена определенная улика, но трибунал состоится по всем лицам, которые тем или иным образом принимали участие в преступлениях против народа Донбасса", - сообщила Никонорова.По ее словам, "логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР также предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
россия
сирия
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802048349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f09fc72c46b3f8affaa554ab3acc373e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, сирия, луганская народная республика, донбасс, украина, наталья никонорова
18:22 12.07.2022 (обновлено: 18:34 12.07.2022)
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
Глава МИД ДНР Никонорова сообщила о работе с ЛНР над соглашением по уставу трибунала