https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html

В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала

В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала - РИА Новости, 12.07.2022

В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала

Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:22

2022-07-12T18:22

2022-07-12T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

сирия

луганская народная республика

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802048349_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_339de5c4d6357ffb89c91f5a29cef242.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Трибуналу будут подвергнуты все осужденные. Все те лица, по отношению к которым ведутся соответствующие следственные действия, чья вина будет доказана. Конечно, в ходе трибунала может быть пересмотрено какое-то процессуальное решение, иначе рассмотрена определенная улика, но трибунал состоится по всем лицам, которые тем или иным образом принимали участие в преступлениях против народа Донбасса", - сообщила Никонорова.По ее словам, "логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР также предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

донецкая народная республика

россия

сирия

луганская народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, сирия, луганская народная республика, донбасс, украина, наталья никонорова