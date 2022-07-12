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Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад - РИА Новости, 12.07.2022
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Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад - РИА Новости, 12.07.2022
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад
Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:09
2022-07-12T21:58
совет безопасности оон
украина
в мире
дмитрий полянский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что российская сторона созвала эту встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и объяснить, откуда он взялся.Неформальное заседание Совбеза ООН состоялось накануне. Оно прошло по "формуле Аррии", которая предусматривает частный откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки. Решение об участии в таких встречах члены Совбеза принимают самостоятельно.Как сообщал Полянский, на неформальном заседании присутствовали дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании. Они, в частности, обвинили Москву в дезинформации и искажении истории. Тем не менее задача по денацификации Украины будет выполнена "в память о ветеранах и во имя будущих поколений", подчеркнул зампостпреда.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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совет безопасности оон, украина, в мире, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр
21:09 12.07.2022 (обновлено: 21:58 12.07.2022)
 
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад

Полянский сообщил, что заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАктивисты националистической организации Украины
Активисты националистической организации Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Активисты националистической организации Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона созвала эту встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и объяснить, откуда он взялся.
Неформальное заседание Совбеза ООН состоялось накануне. Оно прошло по "формуле Аррии", которая предусматривает частный откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки. Решение об участии в таких встречах члены Совбеза принимают самостоятельно.
Как сообщал Полянский, на неформальном заседании присутствовали дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании. Они, в частности, обвинили Москву в дезинформации и искажении истории. Тем не менее задача по денацификации Украины будет выполнена "в память о ветеранах и во имя будущих поколений", подчеркнул зампостпреда.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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