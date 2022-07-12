https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад - РИА Новости, 12.07.2022

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:09

2022-07-12T21:09

2022-07-12T21:58

совет безопасности оон

украина

в мире

дмитрий полянский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что российская сторона созвала эту встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и объяснить, откуда он взялся.Неформальное заседание Совбеза ООН состоялось накануне. Оно прошло по "формуле Аррии", которая предусматривает частный откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки. Решение об участии в таких встречах члены Совбеза принимают самостоятельно.Как сообщал Полянский, на неформальном заседании присутствовали дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании. Они, в частности, обвинили Москву в дезинформации и искажении истории. Тем не менее задача по денацификации Украины будет выполнена "в память о ветеранах и во имя будущих поколений", подчеркнул зампостпреда.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220712/zasedanie-1802022864.html

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совет безопасности оон, украина, в мире, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр