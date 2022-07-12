21:09 12.07.2022 (обновлено: 21:58 12.07.2022)
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад
Полянский сообщил, что заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине "обезоружило" Запад
Активисты националистической организации Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что российская сторона созвала эту встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и объяснить, откуда он взялся.
Неформальное заседание Совбеза ООН состоялось накануне. Оно прошло по "формуле Аррии", которая предусматривает частный откровенный обмен мнениями и гибкие процедурные рамки. Решение об участии в таких встречах члены Совбеза принимают самостоятельно.
Как сообщал Полянский, на неформальном заседании присутствовали дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании. Они, в частности, обвинили Москву в дезинформации и искажении истории. Тем не менее задача по денацификации Украины будет выполнена "в память о ветеранах и во имя будущих поколений", подчеркнул зампостпреда.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.