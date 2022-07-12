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Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801999196.html
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара
Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:26
2022-07-12T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что ВСУ наносят артиллерийские удары с противоположного берега Днепра, а также используют ударные беспилотники.Балицкий подчеркнул, что эти действия угрожают безопасности всей Европы, если будет затронута инфраструктура Запорожской АЭС.Сведений о пострадавших пока нет, добавил глава администрации.Ранее во вторник ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара двумя дронами-камикадзе, один из них сбили российские средства ПВО. Кроме того, минувшей ночью БПЛА сбросили две мины калибра 120 миллиметров на здание, находящееся вблизи Запорожской АЭС. Пострадавших нет, у строения повреждена кровля и остекление.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
16:26 12.07.2022 (обновлено: 17:04 12.07.2022)
 
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара

Глава Запорожской ВГА Балицкий: украинские войска обстреливают ближайшие окрестности АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных ситуаций", — написал чиновник.
Он отметил, что ВСУ наносят артиллерийские удары с противоположного берега Днепра, а также используют ударные беспилотники.
Балицкий подчеркнул, что эти действия угрожают безопасности всей Европы, если будет затронута инфраструктура Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:08Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
Сведений о пострадавших пока нет, добавил глава администрации.
Ранее во вторник ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара двумя дронами-камикадзе, один из них сбили российские средства ПВО. Кроме того, минувшей ночью БПЛА сбросили две мины калибра 120 миллиметров на здание, находящееся вблизи Запорожской АЭС. Пострадавших нет, у строения повреждена кровля и остекление.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 16:54Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС продолжают работу два энергоблока из шести
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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