16:26 12.07.2022 (обновлено: 17:04 12.07.2022)
Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара
Глава Запорожской ВГА Балицкий: украинские войска обстреливают ближайшие окрестности АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных ситуаций", — написал чиновник.
Он отметил, что ВСУ наносят артиллерийские удары с противоположного берега Днепра, а также используют ударные беспилотники.
Балицкий подчеркнул, что эти действия угрожают безопасности всей Европы, если будет затронута инфраструктура Запорожской АЭС.
Сведений о пострадавших пока нет, добавил глава администрации.
Ранее во вторник ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара двумя дронами-камикадзе, один из них сбили российские средства ПВО. Кроме того, минувшей ночью БПЛА сбросили две мины калибра 120 миллиметров на здание, находящееся вблизи Запорожской АЭС. Пострадавших нет, у строения повреждена кровля и остекление.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.