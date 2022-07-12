https://ria.ru/20220712/ukraina-1801999196.html

Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара

Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022

Запорожские власти заявили о продолжающихся обстрелах ВСУ Энергодара

Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:26

2022-07-12T16:26

2022-07-12T17:04

специальная военная операция на украине

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что ВСУ наносят артиллерийские удары с противоположного берега Днепра, а также используют ударные беспилотники.Балицкий подчеркнул, что эти действия угрожают безопасности всей Европы, если будет затронута инфраструктура Запорожской АЭС.Сведений о пострадавших пока нет, добавил глава администрации.Ранее во вторник ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара двумя дронами-камикадзе, один из них сбили российские средства ПВО. Кроме того, минувшей ночью БПЛА сбросили две мины калибра 120 миллиметров на здание, находящееся вблизи Запорожской АЭС. Пострадавших нет, у строения повреждена кровля и остекление.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220701/aes-1799636542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр