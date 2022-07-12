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На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России - РИА Новости, 12.07.2022
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На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России
МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:37
2022-07-12T12:37
в мире
украина
александр корниенко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно."Нацполиция расследует преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. Статья относительно новая... но следователи уже активно ее применяют. На данный момент ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В марте первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.
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в мире, украина, александр корниенко
12:37 12.07.2022
 
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России

МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку Российской Федерации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Киеве
Посольство РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно.
"Нацполиция расследует преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. Статья относительно новая... но следователи уже активно ее применяют. На данный момент ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В марте первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".
Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.
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