https://ria.ru/20220712/ukraina-1801906358.html

На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России

На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России - РИА Новости, 12.07.2022

На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России

МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:37

2022-07-12T12:37

2022-07-12T12:37

в мире

украина

александр корниенко

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно."Нацполиция расследует преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. Статья относительно новая... но следователи уже активно ее применяют. На данный момент ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В марте первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800827706.html

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в мире, украина, александр корниенко