https://ria.ru/20220712/ukraina-1801906358.html
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России
МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:37
2022-07-12T12:37
2022-07-12T12:37
в мире
украина
александр корниенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/70/1551717070_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_b0a2607a7714dc0257866c782de6e297.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку РФ, внося в реестр около десяти дел ежедневно."Нацполиция расследует преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. Статья относительно новая... но следователи уже активно ее применяют. На данный момент ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В марте первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с "государством-агрессором".Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ "страной-агрессором". Верховная рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с "государством-агрессором" сроком до 15 лет, второй – позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800827706.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/70/1551717070_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_507f13d02813022aa2dcf712c53ffc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр корниенко
На Украине возбудили более 900 дел за поддержку России
МВД Украины сообщило, что возбудило более 900 дел за поддержку Российской Федерации