https://ria.ru/20220712/ukraina-1801876367.html
Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник
Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022
Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожены установка РСЗО "Град" и один беспилотный... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:45
2022-07-12T10:45
2022-07-12T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожены установка РСЗО "Град" и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка и Новомихайловка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", один БПЛА "Фурия", три БТР и два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новомихайловка", - сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник
Союзные силы России и ДНР уничтожили "Град" и беспилотник "Фурия" Вооруженных сил Украины