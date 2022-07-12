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Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник

Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник - РИА Новости, 12.07.2022

Союзные силы России и ДНР уничтожили украинские "Град" и беспилотник

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожены установка РСЗО "Град" и один беспилотный... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:45

2022-07-12T10:45

2022-07-12T10:45

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что в результате совместных действий сил ДНР и РФ уничтожены установка РСЗО "Град" и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенных пунктов Авдеевка и Новомихайловка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", один БПЛА "Фурия", три БТР и два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новомихайловка", - сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр