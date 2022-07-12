https://ria.ru/20220712/ukraina-1801866157.html

Шмыгаль заявил, что Украина получила от США три миллиарда долларов

Шмыгаль заявил, что Украина получила от США три миллиарда долларов - РИА Новости, 12.07.2022

Шмыгаль заявил, что Украина получила от США три миллиарда долларов

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о получении Украиной трех миллиардов долларов от США за две недели. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:55

2022-07-12T09:55

2022-07-12T10:19

украина

сша

экономика

кристалина георгиева

мвф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о получении Украиной трех миллиардов долларов от США за две недели."Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от Трастового Фонда Всемирного Банка и Агентства США по международному развитию. Это второй грант от США за две недели, суммарная помощь составляет 3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Шмыгаля в соцсетях.В апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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украина, сша, экономика, кристалина георгиева, мвф