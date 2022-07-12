09:38 12.07.2022 (обновлено: 10:43 12.07.2022)
Министры ЕС во вторник обсудят новый кредит Украине
Министры ЕС во вторник обсудят новый кредит Украине на миллиард евро
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на заседании во вторник обсудит новый макрофинансовый кредит Украине на 1 миллиард евро и, вероятнее всего, согласует его выделение, заявил министр финансов Чехии Збынек Станьюра журналистам перед началом встречи.
"Мы обсудим новую макрофинансовую поддержку Украине, 1 миллиард евро. Я уверен, мы достигнем договоренности", - сказал чешский министр, заявление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.
Ранее эту поддержку предложила выделить Еврокомиссия, ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. Совет рассматривает вопрос во вторник, Европарламент согласовал предоставление помощи на прошлой неделе.
Согласно предложению ЕК, 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. ЕК также сообщала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро предоставит стране эти средства. Позже в ЕК заявили, что рассчитывают перечислить их летом.