https://ria.ru/20220712/ukraina-1801863591.html

Министры ЕС во вторник обсудят новый кредит Украине

Министры ЕС во вторник обсудят новый кредит Украине - РИА Новости, 12.07.2022

Министры ЕС во вторник обсудят новый кредит Украине

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на заседании во вторник обсудит новый макрофинансовый кредит Украине на 1 миллиард евро и, вероятнее всего, РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:38

2022-07-12T09:38

2022-07-12T10:43

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на заседании во вторник обсудит новый макрофинансовый кредит Украине на 1 миллиард евро и, вероятнее всего, согласует его выделение, заявил министр финансов Чехии Збынек Станьюра журналистам перед началом встречи."Мы обсудим новую макрофинансовую поддержку Украине, 1 миллиард евро. Я уверен, мы достигнем договоренности", - сказал чешский министр, заявление которого транслировалось на сайте Еврокомиссии.Ранее эту поддержку предложила выделить Еврокомиссия, ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. Совет рассматривает вопрос во вторник, Европарламент согласовал предоставление помощи на прошлой неделе.Согласно предложению ЕК, 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. ЕК также сообщала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро предоставит стране эти средства. Позже в ЕК заявили, что рассчитывают перечислить их летом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/pomosch-1801714573.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина