https://ria.ru/20220712/ukraina-1801858323.html

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:11

2022-07-12T09:11

2022-07-12T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинскими военными было выпущено 178 различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220711/shakhtersk-1801794934.html

украина

донецк (днр)

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецк (днр), горловка