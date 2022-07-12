Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 178 боеприпасов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что украинскими военными было выпущено 178 различных боеприпасов.
"Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка", - указано в сообщении.