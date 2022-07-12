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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801858323.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:11
2022-07-12T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинскими военными было выпущено 178 различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка", - указано в сообщении.
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украина
донецк (днр)
горловка
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в мире, украина, донецк (днр), горловка
09:11 12.07.2022
 
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР, выпустив 178 боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов по 11 населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что украинскими военными было выпущено 178 различных боеприпасов.
"Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка", - указано в сообщении.
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