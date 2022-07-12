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Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева
Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:32
2022-07-12T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных преступлений, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием. От этого оружия гибнут люди, сотни мирных граждан целые ночи проводят в бомбоубежищах, это старики, дети, женщины. Поэтому коллективный Запад является прямым соучастником военных преступлений киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
херсонская область
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина
08:32 12.07.2022
 
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева

Член ВГА Запорожской области Рогов назвал Запад соучастником преступлений Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных преступлений, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием. От этого оружия гибнут люди, сотни мирных граждан целые ночи проводят в бомбоубежищах, это старики, дети, женщины. Поэтому коллективный Запад является прямым соучастником военных преступлений киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьУкраина
 
 
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