https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева - РИА Новости, 12.07.2022
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева
Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:32
2022-07-12T08:32
2022-07-12T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных преступлений, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием. От этого оружия гибнут люди, сотни мирных граждан целые ночи проводят в бомбоубежищах, это старики, дети, женщины. Поэтому коллективный Запад является прямым соучастником военных преступлений киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , украина
Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева
Член ВГА Запорожской области Рогов назвал Запад соучастником преступлений Киева