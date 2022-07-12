https://ria.ru/20220712/ukraina-1801854001.html

Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева

Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева - РИА Новости, 12.07.2022

Власти Запорожской области назвали Запад соучастником преступлений Киева

Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:32

2022-07-12T08:32

2022-07-12T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские военные начали наносить удары по Запорожской области оружием западного производства, что делает западные страны прямыми соучастниками военных преступлений, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием. От этого оружия гибнут люди, сотни мирных граждан целые ночи проводят в бомбоубежищах, это старики, дети, женщины. Поэтому коллективный Запад является прямым соучастником военных преступлений киевского режима", - сказал Рогов РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

запорожская область

херсонская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, херсонская область , украина