https://ria.ru/20220712/ukraina-1801837810.html

Киев убивает мирных людей, обвиняя в этом Россию, заявил в СБ ООН член ОП

Киев убивает мирных людей, обвиняя в этом Россию, заявил в СБ ООН член ОП - РИА Новости, 12.07.2022

Киев убивает мирных людей, обвиняя в этом Россию, заявил в СБ ООН член ОП

Киевские власти сознательно наносят удары по скоплениям мирных украинцев, предварительно подвозя группы западных СМИ, чтобы зафиксировать якобы преступления... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:17

2022-07-12T00:17

2022-07-12T00:17

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ООН, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти сознательно наносят удары по скоплениям мирных украинцев, предварительно подвозя группы западных СМИ, чтобы зафиксировать якобы преступления российских военных, заявил на неформальном заседании СБ ООН директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.В понедельник Россия провела неформальное заседание СБ ООН по проблеме нацизма и фашизма на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал собравшимся видеосвидетельства, на которых запечатлены факты использования украинскими властями, военными, гражданами нацистской символики, звучат нацистские лозунги.Григорьев, который лично был на территории Украины и опрашивал жителей, представил множество видео-показаний свидетелей. В частности жительница Мариуполя Светлана Сурма рассказала, что украинские военные угрожали мирным жителям, приказывая покинуть свои дома. "Выметайтесь из квартир, мы ваш район будем ровнять с землей. Мы ответственности за вас не несем. Ночью наших домов не стало", - рассказала Сурма.По словам Григорьева, у его НПО более 100 свидетельств, говорящих о том, что украинские военные уничтожали мирные дома. "Большая часть Мариуполя уничтожена именно украинскими военными, которые понимали, что в него не вернутся", - отметил он. Григорьев добавил, что украинские военные перед тем, как покинуть какой-либо населенные пункт, обстреливают его либо поджигают.Тамара Деревянко, укрывавшаяся на заводе "Азот" рассказала, что украинские военные угрожали гражданским, которые хотели покинуть его территорию. "Пришли военные и заявили: за территорию этого забора не выходить. Выйдете – будем стрелять", - рассказала она.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801782674.html

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Максим Горбачев

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