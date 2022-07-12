https://ria.ru/20220712/udar-1801854261.html

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи - РИА Новости, 12.07.2022

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:33

2022-07-12T08:33

2022-07-12T15:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

вооруженные силы украины

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл — РИА Новости. Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев."Я знаю точно о семи погибших и около 40 пострадавших, которые обратились за помощью", — сказал он.Последствия взрыва чиновник сравнил со взрывом в порте Бейрута летом 2020 года. По его словам, это катастрофа для города.Леонтьев заявил, что приказ об ударе "отдал лично президент Украины".Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал ООН осудить США и Украину из-за атаки и признать их "странами-агрессорами".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

https://ria.ru/20220712/prestuplenie-1801841585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке РИА Новости сняло первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке, на них разбитые склады центра гумпомощи в районе рынка. 2022-07-12T08:33 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , в мире, вооруженные силы украины