https://ria.ru/20220712/udar-1801839228.html
Из-за удара со стороны ВСУ по Новой Каховке десятки людей получили ранения
Из-за удара со стороны ВСУ по Новой Каховке десятки людей получили ранения - РИА Новости, 12.07.2022
Из-за удара со стороны ВСУ по Новой Каховке десятки людей получили ранения
Из-за украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области оружием из США есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни без крова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:42
2022-07-12T00:42
2022-07-12T01:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Из-за украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области оружием из США есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни без крова, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавших выясняется."Сегодняшняя ночь мне напоминает страшные аналогии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые в августе 1945 года осуществили США. Практически то же самое сегодня произошло и у нас. Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары. На самом деле есть жертвы уже, среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых - многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки", - заявил он.Леонтьев также заявил, что украинский удар по городу американским оружием является преступлением против мирного населения, среди погибших - подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи."Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве - ред.) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего", - сказал Леонтьев, добавив, что считает преступником Владимира Зеленского."Когда ты отдаешь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия", - добавил Леонтьев.
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html
https://ria.ru/20220712/obstrel-1801842062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсонская область , украина
00:42 12.07.2022 (обновлено: 01:37 12.07.2022)
Из-за удара со стороны ВСУ по Новой Каховке десятки людей получили ранения
В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть погибшие, десятки людей ранены
ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Из-за украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области оружием из США есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни без крова, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил РИА Новости, что в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, взрывы продолжаются, повреждены больница и жилые дома. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов
сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавших выясняется.
"Сегодняшняя ночь мне напоминает страшные аналогии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые в августе 1945 года осуществили США. Практически то же самое сегодня произошло и у нас. Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары. На самом деле есть жертвы уже, среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых - многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки", - заявил он.
"Продолжаем принимать раненых, скорые работают, число жертв поймем только завтра к середине дня. Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни - в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить", - сказал Леонтьев.
Леонтьев также заявил, что украинский удар по городу американским оружием является преступлением против мирного населения, среди погибших - подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи.
"Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве - ред.) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего", - сказал Леонтьев, добавив, что считает преступником Владимира Зеленского.
"Когда ты отдаешь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия", - добавил Леонтьев.