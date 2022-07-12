https://ria.ru/20220712/ucheniya-1802060627.html
В Баренцевом море начались учения Северного флота
В Баренцевом море начались учения Северного флота - РИА Новости, 12.07.2022
В Баренцевом море начались учения Северного флота
В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:08
2022-07-12T19:08
2022-07-12T19:21
безопасность
баренцево море
полярный
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота.Учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО.Кроме того, моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе поисково-ударной группы и проведут тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.По окончании маневров корабли "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии — город Полярный.Малые противолодочные корабли проекта "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.
https://ria.ru/20220712/roselektronika-1801980307.html
https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, баренцево море, полярный, россия, вмф рф
19:08 12.07.2022 (обновлено: 19:21 12.07.2022)
В Баренцевом море начались учения Северного флота
Северный флот начал тактические учения по борьбе с подводными лодками в Баренцевом море
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила
пресс-служба Северного флота.
"Малые противолодочные корабли Северного флота "Юнга" и "Брест" вышли в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы. <…> Группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", — говорится в релизе.
Учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО.
Кроме того, моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе поисково-ударной группы и проведут тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.
По окончании маневров корабли "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии — город Полярный
.
Малые противолодочные корабли проекта "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.