https://ria.ru/20220712/ucheniya-1802060627.html

В Баренцевом море начались учения Северного флота

В Баренцевом море начались учения Северного флота - РИА Новости, 12.07.2022

В Баренцевом море начались учения Северного флота

В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:08

2022-07-12T19:08

2022-07-12T19:21

безопасность

баренцево море

полярный

россия

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790971768_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_7189e8e49768bc192296ee011cfe18a4.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками, сообщила пресс-служба Северного флота.Учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО.Кроме того, моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе поисково-ударной группы и проведут тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.По окончании маневров корабли "Юнга" и "Брест" вернутся в главную базу Кольской флотилии — город Полярный.Малые противолодочные корабли проекта "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

https://ria.ru/20220712/roselektronika-1801980307.html

https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html

баренцево море

полярный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, баренцево море, полярный, россия, вмф рф