https://ria.ru/20220712/ucheniya-1801994607.html

В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев - РИА Новости, 12.07.2022

В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:19

2022-07-12T16:19

2022-07-12T16:19

безопасность

балтийский флот вмф россии

армия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.По информации пресс-службы, в рамках плановых занятий на специализированном полигоне, военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.В ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя."На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - добавили в Балтфлоте.По данным пресс-службы, более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771708989.html

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безопасность, балтийский флот вмф россии, армия, калининградская область