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В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев - РИА Новости, 12.07.2022
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В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев
В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев - РИА Новости, 12.07.2022
В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев
Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:19
2022-07-12T16:19
безопасность
балтийский флот вмф россии
армия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.По информации пресс-службы, в рамках плановых занятий на специализированном полигоне, военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.В ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя."На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - добавили в Балтфлоте.По данным пресс-службы, более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.
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безопасность, балтийский флот вмф россии, армия, калининградская область
16:19 12.07.2022
 
В учениях в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

В учениях со стрельбами в Калининградской области участвуют около 500 морских пехотинцев

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТренировка роты морской пехоты на БТР-82А
Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 морских пехотинцев задействованы в учениях со стрельбами в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники", - рассказали в Балтфлоте.
По информации пресс-службы, в рамках плановых занятий на специализированном полигоне, военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
В ходе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя.
"На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов", - добавили в Балтфлоте.
По данным пресс-службы, более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.
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