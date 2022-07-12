16:51 12.07.2022 (обновлено: 17:43 12.07.2022)
Макрон объяснил, зачем вел переговоры с Uber
Президент Франции Макрон заявил, что вел переговоры с Uber для создания рабочих мест
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, которого обвинили в продвижении интересов американской компании Uber, когда он занимал пост министра экономики, заявил, что действовал тогда в интересах государства.
"Мы должны всеми способами бороться с массовой безработицей. Я беру на себя полную ответственность за то, что виделся с иностранными бизнесменами. Я горжусь этим. Если они создали рабочие места во Франции, я этим горжусь и поступил бы так снова завтра и послезавтра", — заявил глава государства, находясь в департаменте Изер. Его слова цитирует телеканал BFMTV.
Так, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, на минувшей неделе сообщил о контактах Макрона и лоббиста Uber в 2015 году. Тогда полиция приостановила работу сервиса в центре Марселя, после чего представитель компании связался с министром экономики Макроном, который пообещал лично разобраться в ситуации.
Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром и Uber.