https://ria.ru/20220712/uber-1802025862.html

Макрон объяснил, зачем вел переговоры с Uber

Макрон объяснил, зачем вел переговоры с Uber - РИА Новости, 12.07.2022

Макрон объяснил, зачем вел переговоры с Uber

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого обвинили в продвижении интересов американской компании Uber, когда он занимал пост министра экономики, заявил, что... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:51

2022-07-12T16:51

2022-07-12T17:43

в мире

франция

uber

эммануэль макрон

безработица

джордж сорос

технологии

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ПАРИЖ, 12 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, которого обвинили в продвижении интересов американской компании Uber, когда он занимал пост министра экономики, заявил, что действовал тогда в интересах государства.Так, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, на минувшей неделе сообщил о контактах Макрона и лоббиста Uber в 2015 году. Тогда полиция приостановила работу сервиса в центре Марселя, после чего представитель компании связался с министром экономики Макроном, который пообещал лично разобраться в ситуации.Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром и Uber.

https://ria.ru/20220712/olland-1801891797.html

франция

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Владимир Лаврентьев

в мире, франция, uber, эммануэль макрон, безработица, джордж сорос, технологии