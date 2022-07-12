https://ria.ru/20220712/tury-1802047542.html

Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян

Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян - РИА Новости, 12.07.2022

Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян

Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:55

2022-07-12T17:55

2022-07-12T18:16

туризм

новости - туризм

египет

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Турция и Египет, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидирующее направления по объемам. Подорожало все примерно в два раза... Мне кажется, сейчас довольно сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва", согласившись с предположением, что снижения цен ждать не стоит.По ее словам, рост цен формирует, в частности, высокий спрос. "Лето – это высокий сезон, и в Египте сейчас очень жарко, это все-таки осенне-зимнее направление. Тем не менее, с учетом ситуации, спрос достаточно высокий, есть определенный дефицит перевозки – не такой трагичный и острый, как в мае-июне", - сообщила Ломидзе.Кроме того, продолжила глава АТОР, отели в Египте и Турции пытаются компенсировать потери, понесенные за два года пандемии COVID-19."В результате мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе не отражается, люди готовы ехать и за такие деньги", - заметила она.

https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html

египет

турция

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новости - туризм, египет, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)