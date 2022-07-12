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Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян
Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян - РИА Новости, 12.07.2022
Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян
Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:55
2022-07-12T17:55
2022-07-12T18:16
туризм
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Турция и Египет, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидирующее направления по объемам. Подорожало все примерно в два раза... Мне кажется, сейчас довольно сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва", согласившись с предположением, что снижения цен ждать не стоит.По ее словам, рост цен формирует, в частности, высокий спрос. "Лето – это высокий сезон, и в Египте сейчас очень жарко, это все-таки осенне-зимнее направление. Тем не менее, с учетом ситуации, спрос достаточно высокий, есть определенный дефицит перевозки – не такой трагичный и острый, как в мае-июне", - сообщила Ломидзе.Кроме того, продолжила глава АТОР, отели в Египте и Турции пытаются компенсировать потери, понесенные за два года пандемии COVID-19."В результате мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе не отражается, люди готовы ехать и за такие деньги", - заметила она.
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РИА Новости
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новости - туризм, египет, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
17:55 12.07.2022 (обновлено: 18:16 12.07.2022)
Туры в Египет и Турцию остались популярны у россиян
Ассоциация туроператоров России рассказала о высоком спросе на туры в Египет и Турцию
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турция и Египет
, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидирующее направления по объемам. Подорожало все примерно в два раза... Мне кажется, сейчас довольно сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва", согласившись с предположением, что снижения цен ждать не стоит.
По ее словам, рост цен формирует, в частности, высокий спрос. "Лето – это высокий сезон, и в Египте сейчас очень жарко, это все-таки осенне-зимнее направление. Тем не менее, с учетом ситуации, спрос достаточно высокий, есть определенный дефицит перевозки – не такой трагичный и острый, как в мае-июне", - сообщила Ломидзе.
Кроме того, продолжила глава АТОР
, отели в Египте и Турции
пытаются компенсировать потери, понесенные за два года пандемии COVID-19.
"В результате мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе не отражается, люди готовы ехать и за такие деньги", - заметила она.