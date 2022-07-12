https://ria.ru/20220712/turtsiya-1801871533.html

Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване

Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване - РИА Новости, 12.07.2022

Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване

Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:29

2022-07-12T10:29

2022-07-12T10:29

в мире

цены на нефть

мевлют чавушоглу

турция

анкара (провинция)

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_4b5469d6e2ade771f82a7d30eb615903.jpg

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи."Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа", - сказал собеседник агентства.По его словам, одним из препятствий на пути нормализации отношений Турции и Армении является давление армянской диаспоры. "В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен", - добавил источник.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.

https://ria.ru/20220711/putin-1801755666.html

https://ria.ru/20220701/granitsa-1799671410.html

турция

анкара (провинция)

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, турция, анкара (провинция), армения