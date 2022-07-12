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Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване - РИА Новости, 12.07.2022
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Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване
Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване - РИА Новости, 12.07.2022
Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване
Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:29
2022-07-12T10:29
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
турция
анкара (провинция)
армения
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи."Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа", - сказал собеседник агентства.По его словам, одним из препятствий на пути нормализации отношений Турции и Армении является давление армянской диаспоры. "В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен", - добавил источник.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.
https://ria.ru/20220711/putin-1801755666.html
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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, турция, анкара (провинция), армения
10:29 12.07.2022
 
Турция предложила провести новую встречу с Арменией в Анкаре или Ереване

Турция предложила провести новую встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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"Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одним из препятствий на пути нормализации отношений Турции и Армении является давление армянской диаспоры. "В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен", - добавил источник.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что давление на правительство Армении внутри страны является главной проблемой на пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Турция и Армения согласовали открытие границы для граждан третьих стран
 
В миреЦены на нефтьМевлют ЧавушоглуТурцияАнкара (провинция)Армения
 
 
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