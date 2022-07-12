https://ria.ru/20220712/tramp-1801874974.html
Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах
Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах - РИА Новости, 12.07.2022
Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах
Американский предприниматель Илон Маск высказался против участия бывшего президента США Дональда Трампа в следующих президентских выборах. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:41
2022-07-12T10:41
2022-07-12T10:41
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высказался против участия бывшего президента США Дональда Трампа в следующих президентских выборах."Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить свою шляпу и уплыть в закат. Демократы также должны прекратить атаку - не делайте так, чтобы единственным способом для Трампа выжить было возвращение себе президентства... Трампу будет 82 года к концу (возможного нового - ред.) срока, это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.При этом, по его мнению, если нынешний губернатор Флориды Рон Десантис будет баллотироваться на выборах в 2024 году против нынешнего президента США Джо Байдена, то легко победит, и ему не нужно даже проводить предвыборную кампанию.Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год. Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не сключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис.
https://ria.ru/20220711/raspad-1801780950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден
Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах
Маск заявил, что Трампу пора повесить шляпу и уплыть в закат, а не становиться президентом
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск высказался
против участия бывшего президента США Дональда Трампа в следующих президентских выборах.
"Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить свою шляпу и уплыть в закат. Демократы также должны прекратить атаку - не делайте так, чтобы единственным способом для Трампа выжить было возвращение себе президентства... Трампу будет 82 года к концу (возможного нового - ред.) срока, это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
При этом, по его мнению, если нынешний губернатор Флориды
Рон Десантис будет баллотироваться на выборах в 2024 году против нынешнего президента США Джо Байдена
, то легко победит, и ему не нужно даже проводить предвыборную кампанию.
Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год. Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не сключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис.