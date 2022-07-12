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Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/terror-1801850979.html
Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом
Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом - РИА Новости, 12.07.2022
Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом
Ракетный удар по мирному населению Новой Каховки украинскими войсками является тактикой террора, это чистый нацизм, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:38
2022-07-12T07:45
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ракетный удар по мирному населению Новой Каховки украинскими войсками является тактикой террора, это чистый нацизм, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.Он охарактеризовал произошедшие ракетные обстрелы мирного населения Новой Каховки как применяемую Киевом тактику террора."Их задача посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача - повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм", - заявил Стремоусов.
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в мире, херсонская область , украина
07:38 12.07.2022 (обновлено: 07:45 12.07.2022)
 
Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ракетный удар по мирному населению Новой Каховки украинскими войсками является тактикой террора, это чистый нацизм, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.
"Подсчет пострадавших ведется, понятно, что есть погибшие, их наверняка больше, чем шесть человек. Точное число будет озвучено позднее, сейчас считаем. Пострадавших эвакуируют в больницу. Они (украинские военные – ред.)_ бьют по гражданским объектам. В радиусе двух километров много всего разбито, вылетели стекла. Работают службы, идет расчистка завалов", - сказал Стремоусов.
Он охарактеризовал произошедшие ракетные обстрелы мирного населения Новой Каховки как применяемую Киевом тактику террора.
"Их задача посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача - повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм", - заявил Стремоусов.
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