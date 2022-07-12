https://ria.ru/20220712/terror-1801850979.html

Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом

Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом - РИА Новости, 12.07.2022

Замглавы Херсонской ВГА назвал удар ВСУ по жителям Новой Каховки нацизмом

Ракетный удар по мирному населению Новой Каховки украинскими войсками является тактикой террора, это чистый нацизм, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:38

2022-07-12T07:38

2022-07-12T07:45

в мире

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Ракетный удар по мирному населению Новой Каховки украинскими войсками является тактикой террора, это чистый нацизм, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома. По словам главы военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева, помимо двух погибших и четверых пропавших, десятки людей ранены, сотни - с порезами от стекол, многие люди еще находятся под завалами.Он охарактеризовал произошедшие ракетные обстрелы мирного населения Новой Каховки как применяемую Киевом тактику террора."Их задача посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача - повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм", - заявил Стремоусов.

https://ria.ru/20220712/denatsifikatsiya-1801845249.html

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в мире, херсонская область , украина