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В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка - РИА Новости, 12.07.2022
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В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка - РИА Новости, 12.07.2022
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка
Челябинские следователи проводят проверку после обнаружения тела подростка в детском доме инвалидов в Троицке, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:59
2022-07-12T16:59
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Челябинские следователи проводят проверку после обнаружения тела подростка в детском доме инвалидов в Троицке, сообщает региональное управление СК РФ."В вечернее время 7 июля на территории детского дома инвалидов города Троицка обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи просматривают видеозаписи с камер наблюдения, также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза тела, устанавливаются обстоятельств гибели несовершеннолетнего в специализированном детском учреждении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:59 12.07.2022
 
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка

В Челябинской области в детском доме инвалидов нашли тело 16-летнего подростка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Челябинские следователи проводят проверку после обнаружения тела подростка в детском доме инвалидов в Троицке, сообщает региональное управление СК РФ.
"В вечернее время 7 июля на территории детского дома инвалидов города Троицка обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи просматривают видеозаписи с камер наблюдения, также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза тела, устанавливаются обстоятельств гибели несовершеннолетнего в специализированном детском учреждении.
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ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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