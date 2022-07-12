https://ria.ru/20220712/telo-1802029008.html
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка - РИА Новости, 12.07.2022
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка
Челябинские следователи проводят проверку после обнаружения тела подростка в детском доме инвалидов в Троицке, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:59
2022-07-12T16:59
2022-07-12T16:59
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Челябинские следователи проводят проверку после обнаружения тела подростка в детском доме инвалидов в Троицке, сообщает региональное управление СК РФ."В вечернее время 7 июля на территории детского дома инвалидов города Троицка обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи просматривают видеозаписи с камер наблюдения, также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза тела, устанавливаются обстоятельств гибели несовершеннолетнего в специализированном детском учреждении.
https://ria.ru/20220630/sud-1799437175.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
В челябинском детском доме инвалидов нашли тело подростка
В Челябинской области в детском доме инвалидов нашли тело 16-летнего подростка