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Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 12.07.2022
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Наука
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Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб
Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 12.07.2022
Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб
Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:09
2022-07-12T02:09
наука
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб.На мероприятии в Белом доме на большой экран перед Байденом вывели фотографию, на которой запечатлены звезды и галактики.Глава НАСА Билл Нельсон объяснил президенту, что на фотографии лишь малая часть вселенной, подобная по масштабу песчинке, зажатой между пальцами, которую рассматриваешь вытягивая руку вперед."Вы видите галактики, которые сияют вокруг других галактик", - объяснил Нельсон.Он отметил, что телескоп, захватывая свет от звезд, позволит погрузиться ко временам начала вселенной. Устройство такое точное, что не только позволит разглядеть планеты, но и понять, обитаемы ли они, добавил Нельсон.
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космос - риа наука, наса
02:09 12.07.2022
 
Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб

Президенту США Байдену показали первое фото с телескопа Джеймс Уэбб

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену показали первое фото, присланное телескопом Джеймс Уэбб.
На мероприятии в Белом доме на большой экран перед Байденом вывели фотографию, на которой запечатлены звезды и галактики.
Глава НАСА Билл Нельсон объяснил президенту, что на фотографии лишь малая часть вселенной, подобная по масштабу песчинке, зажатой между пальцами, которую рассматриваешь вытягивая руку вперед.
"Вы видите галактики, которые сияют вокруг других галактик", - объяснил Нельсон.
Он отметил, что телескоп, захватывая свет от звезд, позволит погрузиться ко временам начала вселенной. Устройство такое точное, что не только позволит разглядеть планеты, но и понять, обитаемы ли они, добавил Нельсон.
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