https://ria.ru/20220712/tegeran-1801899695.html
Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране
Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране - РИА Новости, 12.07.2022
Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране
В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:18
2022-07-12T15:14
тегеран (город)
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию", — сказал он.Песков отметил, что в Иране у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты."Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — добавил представитель Кремля.Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.
https://ria.ru/20220712/ssha-1801894374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), в мире, владимир путин, ибрахим раиси
12:18 12.07.2022 (обновлено: 15:14 12.07.2022)
Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране
Президент России Путин встретится с Эрдоганом и Раиси в Иране
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Готовится поездка президента в Тегеран
. Там состоится встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию", — сказал он.
Песков отметил, что в Иране
у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.
"Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — добавил представитель Кремля.
Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.