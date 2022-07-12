https://ria.ru/20220712/tegeran-1801899695.html

Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране

Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране - РИА Новости, 12.07.2022

Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране

В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:18

2022-07-12T15:14

тегеран (город)

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Кремле подтверждают, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию", — сказал он.Песков отметил, что в Иране у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты."Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдет именно там", — добавил представитель Кремля.Песков уточнил, что Путин поедет в Тегеран 19 июля, встреча Путина с Эрдоганом планируется на этот же день.

https://ria.ru/20220712/ssha-1801894374.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тегеран (город), в мире, владимир путин, ибрахим раиси