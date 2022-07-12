https://ria.ru/20220712/tako-1801881180.html

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос - РИА Новости, 12.07.2022

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос

Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:13

2022-07-12T11:13

2022-07-12T15:47

в мире

сша

джилл байден

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни."Мы не такос", - ответила первой леди Национальная ассоциация испаноязычных журналистов.Выступая накануне на съезде одной из общинных организаций, доктор Байден заявила, что выходцы из Латинской Америки в США настолько же "уникальны" как "такос для завтрака здесь, в Сан-Антонио". Подразумевая это как комплимент, она также сравнила диаспору с "бодегами" - этническими магазинчиками – в Бронксе и цветением растений в Майами."Не сводите нас к стереотипам", - потребовали от жены президента испаноязычные журналисты."Обращение к такос в попытке подчеркнуть уникальность "латинос" в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20220709/nato-1801453994.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, джилл байден