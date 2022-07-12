https://ria.ru/20220712/tako-1801881180.html
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос - РИА Новости, 12.07.2022
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос
Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:13
2022-07-12T11:13
2022-07-12T15:47
в мире
сша
джилл байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849286_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_d9dadb4fd8371ed030bf3e01a26162c7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни."Мы не такос", - ответила первой леди Национальная ассоциация испаноязычных журналистов.Выступая накануне на съезде одной из общинных организаций, доктор Байден заявила, что выходцы из Латинской Америки в США настолько же "уникальны" как "такос для завтрака здесь, в Сан-Антонио". Подразумевая это как комплимент, она также сравнила диаспору с "бодегами" - этническими магазинчиками – в Бронксе и цветением растений в Майами."Не сводите нас к стереотипам", - потребовали от жены президента испаноязычные журналисты."Обращение к такос в попытке подчеркнуть уникальность "латинос" в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20220709/nato-1801453994.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849286_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_4bf48844edee92472aea82f805a00484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джилл байден
11:13 12.07.2022 (обновлено: 15:47 12.07.2022)
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос
Первую леди США Джилл Байден раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос