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Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос - РИА Новости, 12.07.2022
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Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос - РИА Новости, 12.07.2022
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос
Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:13
2022-07-12T15:47
в мире
сша
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни."Мы не такос", - ответила первой леди Национальная ассоциация испаноязычных журналистов.Выступая накануне на съезде одной из общинных организаций, доктор Байден заявила, что выходцы из Латинской Америки в США настолько же "уникальны" как "такос для завтрака здесь, в Сан-Антонио". Подразумевая это как комплимент, она также сравнила диаспору с "бодегами" - этническими магазинчиками – в Бронксе и цветением растений в Майами."Не сводите нас к стереотипам", - потребовали от жены президента испаноязычные журналисты."Обращение к такос в попытке подчеркнуть уникальность "латинос" в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе", - сказано в заявлении.
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в мире, сша, джилл байден
11:13 12.07.2022 (обновлено: 15:47 12.07.2022)
 
Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос

Первую леди США Джилл Байден раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с такос

© AP Photo / Invision/Michael ZornДжилл Байден
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
Джилл Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Супруга президента США Джилл Байден оказалась под огнем критики за сравнение латиноамериканской общины страны с такос – блюдом мексиканской кухни.
"Мы не такос", - ответила первой леди Национальная ассоциация испаноязычных журналистов.
Выступая накануне на съезде одной из общинных организаций, доктор Байден заявила, что выходцы из Латинской Америки в США настолько же "уникальны" как "такос для завтрака здесь, в Сан-Антонио". Подразумевая это как комплимент, она также сравнила диаспору с "бодегами" - этническими магазинчиками – в Бронксе и цветением растений в Майами.
"Не сводите нас к стереотипам", - потребовали от жены президента испаноязычные журналисты.
"Обращение к такос в попытке подчеркнуть уникальность "латинос" в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе", - сказано в заявлении.
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В миреСШАДжилл Байден
 
 
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