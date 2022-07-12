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Сорос заявил о превращении США в репрессивный режим - РИА Новости, 12.07.2022
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Сорос заявил о превращении США в репрессивный режим
Сорос заявил о превращении США в репрессивный режим - РИА Новости, 12.07.2022
Сорос заявил о превращении США в репрессивный режим
Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, написал в статье для Die Welt американский финансист Джордж Сорос. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:01
2022-07-12T16:35
в мире
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китай
россия
дональд трамп
джордж сорос
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, написал в статье для Die Welt американский финансист Джордж Сорос.Он заявил, что с момента основания в 1776 году США были развивающейся демократией, однако теперь ее выживаемость находится в серьезной опасности. Сорос назвал Россию и Китай внешними угрозами для Штатов, однако куда большими врагами он считает Верховный суд и Республиканскую партию предыдущего президента Дональда Трампа. Последнего он обвинил в назначении "экстремистов" на посты в высшем судебном органе страны.Сорос обвинил суд в продвижении инициатив Республиканской партии и борьбе с повесткой, которая пользуется поддержкой Демократической партии действующей администрации Белого дома.Финансист коснулся дела "Роу против Уэйда" 1973 года, которое на днях пересмотрел Верховный суд. В результате в стране отменили конституционные гарантии права на аборты и передали регулирование этого вопроса на усмотрение отдельных штатов."Люди должны признать это решение тем, чем оно и является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим", — подчеркнул Сорос.По его словам, предотвратить воплощение этого плана можно лишь нанеся поражение республиканцам.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что не только женщины, но и американские мужчины почувствуют его последствия.
https://ria.ru/20220626/ssha-1798237362.html
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, джордж сорос
16:01 12.07.2022 (обновлено: 16:35 12.07.2022)
 
Сорос заявил о превращении США в репрессивный режим

Сорос: США могут превратиться в репрессивный режим из-за внутренних врагов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, написал в статье для Die Welt американский финансист Джордж Сорос.
Он заявил, что с момента основания в 1776 году США были развивающейся демократией, однако теперь ее выживаемость находится в серьезной опасности. Сорос назвал Россию и Китай внешними угрозами для Штатов, однако куда большими врагами он считает Верховный суд и Республиканскую партию предыдущего президента Дональда Трампа. Последнего он обвинил в назначении "экстремистов" на посты в высшем судебном органе страны.
Сорос обвинил суд в продвижении инициатив Республиканской партии и борьбе с повесткой, которая пользуется поддержкой Демократической партии действующей администрации Белого дома.
Финансист коснулся дела "Роу против Уэйда" 1973 года, которое на днях пересмотрел Верховный суд. В результате в стране отменили конституционные гарантии права на аборты и передали регулирование этого вопроса на усмотрение отдельных штатов.
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"Люди должны признать это решение тем, чем оно и является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим", — подчеркнул Сорос.
По его словам, предотвратить воплощение этого плана можно лишь нанеся поражение республиканцам.
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что не только женщины, но и американские мужчины почувствуют его последствия.
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