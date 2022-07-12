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Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.07.2022
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Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана
Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.07.2022
Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник заявил, что политика администрации США Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:57
2022-07-12T11:57
в мире
цены на нефть
джо байден
дональд трамп
нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник заявил, что политика администрации США Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)."Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801843083.html
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иран
сша
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в мире, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
11:57 12.07.2022
 
Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана

Представитель МИД Ирана Канаани: политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник заявил, что политика администрации США Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 02:00
Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:01
ООН выразила беспокойство из-за переговоров по СВПД
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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