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Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана

Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.07.2022

Политика США идет вразрез со стремлением возродить СВПД, заявил МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник заявил, что политика администрации США Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:57

2022-07-12T11:57

2022-07-12T11:57

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник заявил, что политика администрации США Джо Байдена по экономическому и дипломатическому давлению на Иран противоречит ее стремлению возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)."Канаани заявил, что акцент Джо Байдена на проведении политики противоречит сохраняющемуся стремлению США возродить соглашение 2015 года, а также следует за неудавшейся политикой максимального давления администрации Трампа на Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801843083.html

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