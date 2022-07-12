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США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2022
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США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД
США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2022
США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД
Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:56
2022-07-12T12:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву абсолютно неприемлемы, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией", - говорится в комментарии Захаровой."Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием", - отметила она.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова, сша
10:56 12.07.2022 (обновлено: 12:08 12.07.2022)
 
США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД

Захарова заявила, что США балансируют на грани конфликта ядерных держав из-за Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву абсолютно неприемлемы, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией", - говорится в комментарии Захаровой.
"Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием", - отметила она.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияМария ЗахароваСША
 
 
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