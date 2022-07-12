https://ria.ru/20220712/ssha-1801878906.html

США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД

США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2022

США опасно балансируют на грани ядерного конфликта, заявили в МИД

Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:56

2022-07-12T10:56

2022-07-12T12:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

мария захарова

сша

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву абсолютно неприемлемы, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией", - говорится в комментарии Захаровой."Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием", - отметила она.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова, сша