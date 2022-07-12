https://ria.ru/20220712/spg-1801839319.html
Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли
Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли - РИА Новости, 12.07.2022
Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли
Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:45
2022-07-12T00:45
2022-07-12T00:47
экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли, заявил министр финансов Антон Силуанов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил журналистам, что пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось."Всячески поддерживаем", - прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете "Ведомости".Замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус в начале июля отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними.
https://ria.ru/20220704/gaz-1800081034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
00:45 12.07.2022 (обновлено: 00:47 12.07.2022)
Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли
Глава Минфина Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею продавать СПГ за рубли