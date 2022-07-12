https://ria.ru/20220712/spg-1801839319.html

Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли

Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли - РИА Новости, 12.07.2022

Минфин поддерживает идею о продаже СПГ за рубли

Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:45

2022-07-12T00:45

2022-07-12T00:47

экономика

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли, заявил министр финансов Антон Силуанов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил журналистам, что пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось."Всячески поддерживаем", - прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете "Ведомости".Замглавы департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус в начале июля отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними.

https://ria.ru/20220704/gaz-1800081034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия