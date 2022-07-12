https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1802085543.html

Спецоперация, 12 июля: Украина ударила по Новой Каховке

Спецоперация, 12 июля: Украина ударила по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Спецоперация, 12 июля: Украина ударила по Новой Каховке

С начала российской военной операции против Киева на Украину прибыли наемники более чем из 60 стран. Украина нанесла удар американскими ракетами HIMARS по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T23:02

2022-07-12T23:02

2022-07-12T23:02

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

евросоюз

донецкая народная республика

украина

россия

михаил мизинцев

владимир леонтьев

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. С начала российской военной операции против Киева на Украину прибыли наемники более чем из 60 стран. Украина нанесла удар американскими ракетами HIMARS по центру города Новая Каховка Херсонской области, погибли 7 человек, около 40 человек ранены, сообщили в администрации района.Обстрел Новой КаховкиУкраинские войска обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS центр города Новая Каховка Херсонской области, погибли 7 человек, около 40 получили ранения, сообщил РИА Новости глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Обстрел города стал прямым следствием поставок американского оружия на Украину, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, "подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение". В то же время заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать HIMARS по Новой Каховке, но подчеркнул, что ООН в целом против военных действий, влекущих разрушение гражданской инфраструктуры.Также сегодня стало известно, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, сообщили корреспонденты РИА Новости.Ход операцииНа Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран, от Европы и Америки до Азии, Африки и Австралии, следует из данных, опубликованных Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что с начала специальной военной операции на украинскую территорию прибыли уже более 7,1 тысячи наемников. При этом за последнее время наибольшее количество ликвидированных наемников, а именно 166 человек, имели польское гражданство, сообщили в оборонном ведомстве.Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, кроме того в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска в ДНР, говорится в сводке министерства обороны.Украинские боевики нанесли удары рядом с Запорожской АЭС, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По данным минобороны, Служба безопасности Украины планирует отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов, в роли которых выступят боевики теробороны.Также по информации оборонного ведомства, почти 15,8 тысяч человек эвакуированы за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, в том числе 3 312 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 497 432 человека, из которых 392 890 детей. Кроме того, Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он также добавил, что украинские националисты засели в зданиях детского сада и школ в Харькове и Одессе, а также в Константиновке (ДНР), разместили там артиллерию и бронетехнику. Согласно имеющимся у минобороны данным, противник заминировал мосты через реку Северский Донец в поселке Николаевка в ДНР, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах.Освобожденные территорииПродолжаются обстрелы ДНР и ЛНР украинскими войсками. Они выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка и 40 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В общей сложности во вторник украинские войска выпустили во вторник более 300 снарядов по территории республики, сообщила Народная милиция ДНР.Также они обстреляли город Стаханов с применением американской РСЗО HIMARS, в общей сложности украинской стороной было выпущено шесть ракет. В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения, сообщает СЦКК в ЛНР. Украинские силовики применили дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Энергодара (Запорожская область), целью минимум двух из шести дронов были объекты Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Энергодар.Международная повесткаО возобновлении переговоров с Украиной речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ЕС собирается дополнительно выделить 500 миллионов евро для военной помощи Украине через специальный фонд, в рамках которого уже было согласовано выделение двух миллиардов евро, заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.По данным министерства обороны Турции, 13 июля в Стамбуле состоится встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса.В Службе внешней разведки России заявили, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду. "Подконтрольным "мозговым центрам" и СМИ поручено развернуть медийную кампанию, которая замаскирует действия Польши по укреплению своих позиций на Украине и опровергнет "неуместные слухи", - говорится в заявлении СВР.При этом Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины, добавили в ведомстве. "Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1801871900.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220711/lisichansk-1801632312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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