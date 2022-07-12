https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801899803.html

Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев

Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев - РИА Новости, 12.07.2022

Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев

Специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:45

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

россия

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мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине."Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.На вопрос о том, насколько возможно упрощение получения гражданства РФ для жителей Белоруссии, он отметил, что "это отдельный вопрос". "Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил, и граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, ну, может быть, чуть-чуть разными обязанностями", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр