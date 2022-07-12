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Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801899803.html
Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев
Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев - РИА Новости, 12.07.2022
Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев
Специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:45
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине."Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.На вопрос о том, насколько возможно упрощение получения гражданства РФ для жителей Белоруссии, он отметил, что "это отдельный вопрос". "Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил, и граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, ну, может быть, чуть-чуть разными обязанностями", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, мид украины, ситуация в днр и лнр
12:18 12.07.2022 (обновлено: 12:45 12.07.2022)
 
Песков заявил, что спецоперация не направлена против украинцев

Песков: спецоперация направлена против киевского режима, а не против украинцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.
"Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.
На вопрос о том, насколько возможно упрощение получения гражданства РФ для жителей Белоруссии, он отметил, что "это отдельный вопрос". "Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил, и граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, ну, может быть, чуть-чуть разными обязанностями", - добавил Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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