https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html

Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой

Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой - РИА Новости, 12.07.2022

Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой

Врачи подмосковной Ступинской областной клинической больницы спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электрической пилой, по счастливой случайности не были... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:50

2022-07-12T10:50

2022-07-12T10:50

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи подмосковной Ступинской областной клинической больницы спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электрической пилой, по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи, рассказали в региональном минздраве."В Ступинскую областную клиническую больницу поступил 34-летний мужчина с травматическим проникающим повреждением мягких тканей шеи и сквозным повреждением гортани. Со слов пациента, он чинил крышу на даче, случайно упал на землю, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь", - сказано в сообщении. Отмечается, что по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи. Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии и задыхался."Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому – трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение", - приводят в пресс-службе слова врача-отоларинголога Ступинской ОКБ Ивана Комиссарова.Через несколько дней к мужчине вернулся голос и способность говорить, добавили в министерстве. Чтобы рана на шее быстрее зажила, врачи постепенно уменьшали диаметр установленной для дыхания трубки, а за несколько дней до выписки трубку полностью удалили - и пациент задышал сам."Благодаря слаженной работе хирурга, челюстно-лицевого хирурга, ЛОРа и врачей реанимации, удалось в кратчайшие сроки поставить пациента на ноги. В настоящий момент мужчина выписан из стационара. Рана на шее полностью зарубцевалась", - уточнили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html

https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768949364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), ступино