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Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой - РИА Новости, 12.07.2022
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Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой
Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой - РИА Новости, 12.07.2022
Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой
Врачи подмосковной Ступинской областной клинической больницы спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электрической пилой, по счастливой случайности не были... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:50
2022-07-12T10:50
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи подмосковной Ступинской областной клинической больницы спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электрической пилой, по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи, рассказали в региональном минздраве."В Ступинскую областную клиническую больницу поступил 34-летний мужчина с травматическим проникающим повреждением мягких тканей шеи и сквозным повреждением гортани. Со слов пациента, он чинил крышу на даче, случайно упал на землю, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь", - сказано в сообщении. Отмечается, что по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи. Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии и задыхался."Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому – трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение", - приводят в пресс-службе слова врача-отоларинголога Ступинской ОКБ Ивана Комиссарова.Через несколько дней к мужчине вернулся голос и способность говорить, добавили в министерстве. Чтобы рана на шее быстрее зажила, врачи постепенно уменьшали диаметр установленной для дыхания трубки, а за несколько дней до выписки трубку полностью удалили - и пациент задышал сам."Благодаря слаженной работе хирурга, челюстно-лицевого хирурга, ЛОРа и врачей реанимации, удалось в кратчайшие сроки поставить пациента на ноги. В настоящий момент мужчина выписан из стационара. Рана на шее полностью зарубцевалась", - уточнили в региональном минздраве.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), ступино
10:50 12.07.2022
 
Подмосковные врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой

В подмосковном Ступино врачи спасли мужчину, проткнувшего шею и гортань электропилой

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи подмосковной Ступинской областной клинической больницы спасли мужчину, насквозь проткнувшего шею электрической пилой, по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи, рассказали в региональном минздраве.
"В Ступинскую областную клиническую больницу поступил 34-летний мужчина с травматическим проникающим повреждением мягких тканей шеи и сквозным повреждением гортани. Со слов пациента, он чинил крышу на даче, случайно упал на землю, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь", - сказано в сообщении. Отмечается, что по счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи. Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии и задыхался.
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"Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому – трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение", - приводят в пресс-службе слова врача-отоларинголога Ступинской ОКБ Ивана Комиссарова.
Через несколько дней к мужчине вернулся голос и способность говорить, добавили в министерстве. Чтобы рана на шее быстрее зажила, врачи постепенно уменьшали диаметр установленной для дыхания трубки, а за несколько дней до выписки трубку полностью удалили - и пациент задышал сам.
"Благодаря слаженной работе хирурга, челюстно-лицевого хирурга, ЛОРа и врачей реанимации, удалось в кратчайшие сроки поставить пациента на ноги. В настоящий момент мужчина выписан из стационара. Рана на шее полностью зарубцевалась", - уточнили в региональном минздраве.
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