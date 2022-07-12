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Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров - РИА Новости, 12.07.2022
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров
Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:13
2022-07-12T03:13
2022-07-12T03:13
общество
технологии
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно использовать специальные программы.По словам эксперта, пользователи могут установить приложения от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов. Также рекомендуется не указывать свой номер мобильного телефона на Интернет-порталах без необходимости.Дворянский советует завести отдельную сим-карту для покупок в интернете.
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общество, технологии
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров
Эксперт Дворянский: для избавления от спама нужно использовать специальные программы