Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/spam-1801838490.html
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров - РИА Новости, 12.07.2022
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров
Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:13
2022-07-12T03:13
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1863c31ad7f45f9bff8de54aa68c413.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно использовать специальные программы.По словам эксперта, пользователи могут установить приложения от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов. Также рекомендуется не указывать свой номер мобильного телефона на Интернет-порталах без необходимости.Дворянский советует завести отдельную сим-карту для покупок в интернете.
https://ria.ru/20220601/spam-1792247342.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c3b6e9299f1d5b036b790c4d148e8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
03:13 12.07.2022
 
Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров

Эксперт Дворянский: для избавления от спама нужно использовать специальные программы

© Фото : Unsplash / NordWood ThemesСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Unsplash / NordWood Themes
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно использовать специальные программы.
По словам эксперта, пользователи могут установить приложения от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов. Также рекомендуется не указывать свой номер мобильного телефона на Интернет-порталах без необходимости.
Дворянский советует завести отдельную сим-карту для покупок в интернете.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:09
ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала