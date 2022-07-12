https://ria.ru/20220712/spam-1801838490.html

Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров

Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров - РИА Новости, 12.07.2022

Россиянам объяснили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров

Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T03:13

2022-07-12T03:13

2022-07-12T03:13

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технологии

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал агентству “Прайм”, что для избавления от нежелательных звонков нужно использовать специальные программы.По словам эксперта, пользователи могут установить приложения от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов. Также рекомендуется не указывать свой номер мобильного телефона на Интернет-порталах без необходимости.Дворянский советует завести отдельную сим-карту для покупок в интернете.

https://ria.ru/20220601/spam-1792247342.html

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