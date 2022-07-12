https://ria.ru/20220712/spacex-1801874680.html
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:39
2022-07-12T10:39
2022-07-12T10:39
в мире
илон маск
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба.Видеозапись с моментом взрыва и последующего возгорания выложил в своем Twitter-аккаунте главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин."Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб...", - написал Маск в Twitter.Согласно его заявлению, "…эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)"."В будущем мы не будем проводить тест запуска со всеми 33 двигателями одновременно", - добавил Маск.
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сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, сша
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
Илон Маск: при испытании ракеты SpaceX произошел взрыв с возгоранием
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости.
Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил
, что идет оценка ущерба.
Видеозапись с моментом взрыва и последующего возгорания выложил в своем Twitter-аккаунте главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин.
"Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб...", - написал Маск в Twitter.
Согласно его заявлению, "…эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)".
"В будущем мы не будем проводить тест запуска со всеми 33 двигателями одновременно", - добавил Маск.