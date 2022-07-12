https://ria.ru/20220712/spacex-1801874680.html

При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв

При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022

При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:39

2022-07-12T10:39

2022-07-12T10:39

в мире

илон маск

сша

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба.Видеозапись с моментом взрыва и последующего возгорания выложил в своем Twitter-аккаунте главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин."Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб...", - написал Маск в Twitter.Согласно его заявлению, "…эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)"."В будущем мы не будем проводить тест запуска со всеми 33 двигателями одновременно", - добавил Маск.

https://ria.ru/20220709/twitter-1801360503.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, сша