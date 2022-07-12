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При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022
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При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв - РИА Новости, 12.07.2022
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:39
2022-07-12T10:39
в мире
илон маск
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба.Видеозапись с моментом взрыва и последующего возгорания выложил в своем Twitter-аккаунте главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин."Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб...", - написал Маск в Twitter.Согласно его заявлению, "…эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)"."В будущем мы не будем проводить тест запуска со всеми 33 двигателями одновременно", - добавил Маск.
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в мире, илон маск, сша
10:39 12.07.2022
 
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв

Илон Маск: при испытании ракеты SpaceX произошел взрыв с возгоранием

© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсИспытания SpaceX
Испытания SpaceX - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Испытания SpaceX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел при испытании ракеты американской SpaceX, руководитель компании Илон Маск заявил, что идет оценка ущерба.
Видеозапись с моментом взрыва и последующего возгорания выложил в своем Twitter-аккаунте главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин.
"Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб...", - написал Маск в Twitter.
Согласно его заявлению, "…эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)".
"В будущем мы не будем проводить тест запуска со всеми 33 двигателями одновременно", - добавил Маск.
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