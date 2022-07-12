https://ria.ru/20220712/solntsev-1801885164.html

"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой

"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой - РИА Новости, 12.07.2022

"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой

Рустам Солнцев раскритиковал PR-агента Ольги Бузовой. По словам экс-участника "Дома 2", Антон Богославский сделал из артистки "главную тупицу страны", а также... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:46

2022-07-12T11:46

2022-07-12T11:46

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ольга бузова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рустам Солнцев раскритиковал PR-агента Ольги Бузовой. По словам экс-участника "Дома 2", Антон Богославский сделал из артистки "главную тупицу страны", а также неадекватно оценил ее роль в МХАТ имени М. Горького.Комментарий Рустама был связан со словами Богославского о том, что только с приходом Бузовой во МХАТ о нем стали говорить, как о главном театре страны.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина состоялась 11 и 12 июня. Бузова в нем исполнила роль певицы Бэллы Шанталь. Участие Ольги вызвало больший резонанс со стороны профессиональных актеров и других медийных персон. В итоге спектакли с Бузовой были отменены.

https://ria.ru/20211108/buzova-1758029703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес