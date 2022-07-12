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"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой - РИА Новости, 12.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220712/solntsev-1801885164.html
"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой
"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой - РИА Новости, 12.07.2022
"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой
Рустам Солнцев раскритиковал PR-агента Ольги Бузовой. По словам экс-участника "Дома 2", Антон Богославский сделал из артистки "главную тупицу страны", а также... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:46
2022-07-12T11:46
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рустам Солнцев раскритиковал PR-агента Ольги Бузовой. По словам экс-участника "Дома 2", Антон Богославский сделал из артистки "главную тупицу страны", а также неадекватно оценил ее роль в МХАТ имени М. Горького.Комментарий Рустама был связан со словами Богославского о том, что только с приходом Бузовой во МХАТ о нем стали говорить, как о главном театре страны.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина состоялась 11 и 12 июня. Бузова в нем исполнила роль певицы Бэллы Шанталь. Участие Ольги вызвало больший резонанс со стороны профессиональных актеров и других медийных персон. В итоге спектакли с Бузовой были отменены.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
11:46 12.07.2022
 
"Превратил Олю в главную тупицу": Солнцев раскритиковал пиарщика Бузовой

Рустам Солнцев раскритиковал пиарщика Ольги Бузовой Антона Богославского за образ певицы

© Фото : @solncevrusyaРустам Солнцев
Рустам Солнцев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : @solncevrusya
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рустам Солнцев раскритиковал PR-агента Ольги Бузовой. По словам экс-участника "Дома 2", Антон Богославский сделал из артистки "главную тупицу страны", а также неадекватно оценил ее роль в МХАТ имени М. Горького.

"Пиарщик Бузовой – не просто глупый человек, который своими заботами превратил Ольгу в главную тупицу этой страны, но и "забыл" упомянуть что МХАТ им. Горького – театр Дорониной, и Олю оттуда вынесли сразу после ее двух провальных появлений", – написал Солнцев.

Комментарий Рустама был связан со словами Богославского о том, что только с приходом Бузовой во МХАТ о нем стали говорить, как о главном театре страны.

"До этого в труппе не было больших артистов таких, как Константин Хабенский, Сергей Безруков… Во МХАТе никогда никого не было, и он всегда считался таким – есть и есть. А с приходом Ольги он стал главным театром страны", – сказал Антон.

Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина состоялась 11 и 12 июня. Бузова в нем исполнила роль певицы Бэллы Шанталь. Участие Ольги вызвало больший резонанс со стороны профессиональных актеров и других медийных персон. В итоге спектакли с Бузовой были отменены.
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