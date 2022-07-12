https://ria.ru/20220712/sochi-1801960713.html

В Сочи продлили запрет на купание в море

В Сочи продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 12.07.2022

В Сочи продлили запрет на купание в море

Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:03

2022-07-12T16:03

2022-07-12T16:03

туризм

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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР."На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.

https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html

сочи

краснодарский край

черное море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, краснодарский край, черное море, туризм, туристы, отдых