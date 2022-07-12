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В Сочи продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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В Сочи продлили запрет на купание в море
В Сочи продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 12.07.2022
В Сочи продлили запрет на купание в море
Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:03
2022-07-12T16:03
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
черное море
туризм
туристы
отдых
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР."На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.
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краснодарский край
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новости - туризм, сочи, краснодарский край, черное море, туризм, туристы, отдых
16:03 12.07.2022
 
В Сочи продлили запрет на купание в море

В Сочи продлили запрет на купание в море из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР.
"На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".
Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.
На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.
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