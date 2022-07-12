https://ria.ru/20220712/sochi-1801960713.html
В Сочи продлили запрет на купание в море
В Сочи продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 12.07.2022
В Сочи продлили запрет на купание в море
Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:03
2022-07-12T16:03
2022-07-12T16:03
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР."На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, краснодарский край, черное море, туризм, туристы, отдых
В Сочи продлили запрет на купание в море
В Сочи продлили запрет на купание в море из-за шторма
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР.
"На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".
Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.
На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.