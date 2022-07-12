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ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/sklady-1801905485.html
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой - РИА Новости, 12.07.2022
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой
Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:34
2022-07-12T12:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:34 12.07.2022 (обновлено: 12:46 12.07.2022)
 
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой

Минобороны: ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой, техникой и артиллерией

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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