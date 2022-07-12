https://ria.ru/20220712/sklady-1801905485.html

ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой

ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой - РИА Новости, 12.07.2022

ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой

Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:34

2022-07-12T12:34

2022-07-12T12:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины