https://ria.ru/20220712/sklady-1801905485.html
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой - РИА Новости, 12.07.2022
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой
Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:34
2022-07-12T12:34
2022-07-12T12:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки накрыли 208 районов с живой силой, техникой и артиллерией Украины, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:34 12.07.2022 (обновлено: 12:46 12.07.2022)
ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой и техникой
Минобороны: ВС России накрыли 208 украинских районов с живой силой, техникой и артиллерией