https://ria.ru/20220712/sklad-1802079313.html
Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке
Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявление украинской стороны о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:32
2022-07-12T21:32
2022-07-12T21:32
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявление украинской стороны о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке."Военный склад у них взорван, а у нас взорвали склад с селитрой. Они много что там рассказывают, но, по меньшей мере, это все не соответствует действительности", - сказал РИА Новости Стремоусов, комментируя соответствующие заявления представителей киевской власти.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке
Власти Херсонской области опровергли сообщения о подрыве военного склада в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявление украинской стороны о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке.
"Военный склад у них взорван, а у нас взорвали склад с селитрой. Они много что там рассказывают, но, по меньшей мере, это все не соответствует действительности", - сказал РИА Новости Стремоусов, комментируя соответствующие заявления представителей киевской власти.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.