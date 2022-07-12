https://ria.ru/20220712/sklad-1802079313.html

Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке

Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Власти опровергли сообщения о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявление украинской стороны о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:32

2022-07-12T21:32

2022-07-12T21:32

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявление украинской стороны о подрыве склада с боеприпасами в Новой Каховке."Военный склад у них взорван, а у нас взорвали склад с селитрой. Они много что там рассказывают, но, по меньшей мере, это все не соответствует действительности", - сказал РИА Новости Стремоусов, комментируя соответствующие заявления представителей киевской власти.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html

херсонская область

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, херсонская область