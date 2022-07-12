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Жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
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Жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США, пишут СМИ
Жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
Жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США, пишут СМИ
Жители деревни на северо-востоке Сирии при поддержке военных не пропустили колонну американских вооруженных сил, сообщило во вторник агентство SANA. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:07
2022-07-12T10:07
в мире
цены на нефть
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
вооруженные силы сша
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КАИР, 12 июл - РИА Новости. Жители деревни на северо-востоке Сирии при поддержке военных не пропустили колонну американских вооруженных сил, сообщило во вторник агентство SANA."Жители деревни ас-Салихия провинции Камышлы при поддержке сирийских военных на блокпосту прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню", - сообщило агентство.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, цены на нефть, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша
10:07 12.07.2022
 
Жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США, пишут СМИ

Агентство SANA: жители сирийской деревни не пропустили колонну ВС США

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 12 июл - РИА Новости. Жители деревни на северо-востоке Сирии при поддержке военных не пропустили колонну американских вооруженных сил, сообщило во вторник агентство SANA.
"Жители деревни ас-Салихия провинции Камышлы при поддержке сирийских военных на блокпосту прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню", - сообщило агентство.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреЦены на нефтьСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Ракка (мухафаза)Вооруженные силы США
 
 
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