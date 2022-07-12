https://ria.ru/20220712/simvolika-1801950424.html
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке
Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:06
2022-07-12T15:06
2022-07-12T16:14
происшествия
олег крючков
судак
украина
республика крым
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_319ee3749fa27a83ab014387a9350832.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Судаке задержаны подозреваемые в нападении на военнослужащего. По его информации, трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой."Установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", — говорится в релизе МВД по Крыму.Ведомство проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. В полиции не уточнили причины конфликта и личности его участников.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html
https://ria.ru/20220629/pvo-1799099571.html
судак
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_904da25ddc26346443e59db04cf734be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег крючков, судак, украина, республика крым, вооруженные силы рф
15:06 12.07.2022 (обновлено: 16:14 12.07.2022)
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке
МВД Крыма опровергло причастность кого-либо из участников инцидента в Судаке к ВС России