https://ria.ru/20220712/simvolika-1801950424.html

МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке

МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022

МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке

Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:06

2022-07-12T15:06

2022-07-12T16:14

происшествия

олег крючков

судак

украина

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Судаке задержаны подозреваемые в нападении на военнослужащего. По его информации, трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой."Установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", — говорится в релизе МВД по Крыму.Ведомство проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. В полиции не уточнили причины конфликта и личности его участников.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html

https://ria.ru/20220629/pvo-1799099571.html

судак

украина

республика крым

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происшествия, олег крючков, судак, украина, республика крым, вооруженные силы рф