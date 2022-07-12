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МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022
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МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке
Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:06
2022-07-12T16:14
происшествия
олег крючков
судак
украина
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Судаке задержаны подозреваемые в нападении на военнослужащего. По его информации, трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой."Установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", — говорится в релизе МВД по Крыму.Ведомство проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. В полиции не уточнили причины конфликта и личности его участников.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html
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происшествия, олег крючков, судак, украина, республика крым, вооруженные силы рф
15:06 12.07.2022 (обновлено: 16:14 12.07.2022)
 
МВД Крыма опровергло наличие Z-символики у участников драки в Судаке

МВД Крыма опровергло причастность кого-либо из участников инцидента в Судаке к ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Полиция Крыма не подтвердила наличие какой-либо символики, позволяющей предположить причастность к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Судаке задержаны подозреваемые в нападении на военнослужащего. По его информации, трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой.
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"Установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", — говорится в релизе МВД по Крыму.
Ведомство проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. В полиции не уточнили причины конфликта и личности его участников.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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